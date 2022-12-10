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Россияне ударили ракетой по Сумской области: очень много разрушений

После удара россиян по Сумской области поврежден 21 дом, магазины, банк

сегодня, 12:00 comments1305
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Автор:

Кравцев Сергей

В результате ракетного удара РФ по Сумской области в пятницу вечером повреждены 20 частных и 1 многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, магазины и автомобили. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Россияне ударили ракетой по Сумской области: очень много разрушений

Ракета С-300. Фото: из открытых источников

"Вчера вечером, около 21 часа, Россия нанесла ракетный удар по Великописаревской общине. Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили", – написал Дмитрий Живицкий.

Стоит отметить, что россияне по Великописаревской общине открывают огонь ежедневно, так как она непосредственно граничит с территорией РФ.  24 февраля во время начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину это направление было одним из ключевых, откуда двигались российские войска, прорываясь на Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — США дали согласие Украине на удары дронами по России, есть только одно условие, – The Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – вновь накаляется обстановка между Сербией и Косово. Более 200 спецназовцев Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы. Они объясняют присутствие необходимости обеспечения безопасности. Тем временем российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" объявила в четверг об открытии "культурного центра" в столице Сербии Белграде. Как события могут развиваться дальше? Что следует предпринять Европе, чтобы Балканы не вспыхнули новой войной? Понимает ли Запад, что практически во всех конфликтах последнего времени прослеживается рука Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/6591
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