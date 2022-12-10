Россияне ударили ракетой по Сумской области: очень много разрушений

В результате ракетного удара РФ по Сумской области в пятницу вечером повреждены 20 частных и 1 многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, магазины и автомобили. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Ракета С-300. Фото: из открытых источников

"Вчера вечером, около 21 часа, Россия нанесла ракетный удар по Великописаревской общине. Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили", – написал Дмитрий Живицкий.

Стоит отметить, что россияне по Великописаревской общине открывают огонь ежедневно, так как она непосредственно граничит с территорией РФ. 24 февраля во время начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину это направление было одним из ключевых, откуда двигались российские войска, прорываясь на Киев.

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