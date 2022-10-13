Россияне ударили по Киевщине из дронов-камикадзе: подробности

Российские войска ударили по одной из общин Киевской области, предварительно – атака дронов-камикадзе. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Киевщина! Имеем удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", — сообщил он.

Кулеба также призвал оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать попадания и не выкладывать фото и видео в сети.

"Прилет" подтвердил и глава Макаровской общины Вадим Токарь в Telegram. Он обратился ко всем жителям Киевской области, которые есть активными пользователями соцсети – ни в коем случае не выкладывать фото и видео с места нанесения ударов, а, если люди увидели такую информацию в группах или пабликах, то нужно жаловаться на такие посты и требовать немеделнно удалить их.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на видеоконференции лидеров стран G7, срочно созванной после того, как РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины, президент Владимир Зеленский призвал изолировать РФ и наказать как за эти злодеяния, так и за аннексию новых украинских территорий. Он также просил больше помощи Украине, особенно касательно противовоздушной обороны. И выдвинул идею о необходимости международной миссии на границе Украины и Беларуси – из-за постоянной угрозы вторжения с белорусской территории. Какие из призывов могут быть услышаны, а какие нет – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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