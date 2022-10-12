В МВД рассказали, какой ответ готовит Украина при попытке повторного вторжения с Беларуси

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Кравцев Сергей
В случае вторжения с севера противник получит отпор непосредственно на границе. К тому же абсолютно весь периметр границы с Беларусью очень плотно заминирован, что станет неприятным "сюрпризом" для непрошенных гостей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Игорь Бондаренко пояснил, что сегодня Украина вынуждена обороняться и со стороны Беларуси, потому как враг использует территорию этой страны. Уже были прецеденты, когда Россия использовала территорию и инфраструктуру Беларуси для вторжения в Украину, и сейчас активно использует эту страну для обстрелов украинских городов.
По словам замминистра, если со стороны Беларуси враг повторного решит атаковать украинскую территорию и начнет вторжение, то Украина даст достойный ответ прямо на границе. Огромные потери противнику обеспечены.
Бондаренко уточнил, что украинские военные постоянно готовятся и, если сравнить уровень готовности к возможному вторжению с Беларуси, который был у украинской армии в июне с уровнем готовности в октябре, то он вырос в разы.
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