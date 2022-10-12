Переговоры между Киевом и Москвой: что должно произойти, чтобы они возобновились

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Кравцев Сергей
После того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент передумать и начать вести переговоры с Россией, пришла "ответочка". Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил в Facebook, что режим Путина потерял шанс на переговоры. Между тем, переговорный кейс упорно лоббируется россиянами через тех или иных политиков (включая президента Турции, трампистов), заказные статьи в западных СМИ и так далее. Каковы шансы, что переговоры всё же состоятся, в том числе – в этом году? При каких условиях это возможно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик акцентирует, что нынешняя российско-украинская война имеет два основных измерения:
1) двустороннее межгосударственное;
2) глобальное геополитическое – как противостояние российского государства с НАТО во главе с США и их иными союзниками и партнёрами.
По его словам, геополитическое измерение в данной войне на нынешнем её этапе является определяющим.
Он считает, что изменение в подходах и начало реалистичных переговоров станет возможным в двух случаях:
1) либо при ослаблении (в силу внутригосударственных причин) геополитической воли в центрах концептуальной и оперативной политической власти ныне единого Запада;
2) либо при социально-политической катастрофе в тылу геополитического противника Запада.
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов напоминает, что тактические переговоры (касательно того же обмена пленными) идут почти постоянно – и достаточно успешно. Что касается стратегических переговоров – об окончании боевых действий, то они, по его мнению, могут состояться лишь тогда, когда Россия займет адекватную позицию.
Вероятность переговоров в этом году Николай Спиридонов рассматривает с вероятностью менее 10%.
Но рано или поздно переговоры между Киевом и Москвой, безусловно, будут, отмечает эксперт. Как состоялись они в свое время у Франции и Англии после 100-летней войны.
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