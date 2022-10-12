Переговоры между Киевом и Москвой: что должно произойти, чтобы они возобновились

После того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент передумать и начать вести переговоры с Россией, пришла "ответочка". Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил в Facebook, что режим Путина потерял шанс на переговоры. Между тем, переговорный кейс упорно лоббируется россиянами через тех или иных политиков (включая президента Турции, трампистов), заказные статьи в западных СМИ и так далее. Каковы шансы, что переговоры всё же состоятся, в том числе – в этом году? При каких условиях это возможно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ближайшее время не будет ни перехода к новому поиску компромисса, ни переговоров

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик акцентирует, что нынешняя российско-украинская война имеет два основных измерения:

1) двустороннее межгосударственное;

2) глобальное геополитическое – как противостояние российского государства с НАТО во главе с США и их иными союзниками и партнёрами.

"Украинско-российские переговоры могли закончиться компромиссом после согласования позиций делегаций двух стран 29-30 марта 2022 года в Стамбуле или несколько позже, в апреле. Элиты двух стран были готовы к этому, несмотря на неизбежное в таком случае возмущение и возможные акции активного неповиновения со стороны радикальных флангов политических сил в каждой из стран. Но возобладала логика геополитического противостояния – и центрами геополитической власти было принято решение не допускать компромиссов", – считает эксперт.

По его словам, геополитическое измерение в данной войне на нынешнем её этапе является определяющим.

"Российское руководство своим безрассудным решением о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года втянуло свою страну и свой народ в смертельно опасную ловушку. И геополитический противник РФ не позволит той найти быстрый и относительно безболезненный выход из этой критической ситуации постоянного истощения ресурсов и возможностей", – отмечает Валентин Якушик.

Он считает, что изменение в подходах и начало реалистичных переговоров станет возможным в двух случаях:

1) либо при ослаблении (в силу внутригосударственных причин) геополитической воли в центрах концептуальной и оперативной политической власти ныне единого Запада;

2) либо при социально-политической катастрофе в тылу геополитического противника Запада.

"Скорее всего, в ближайшее время ни того, ни другого не произойдёт, – говорит Валентин Якушик. – Не будет ни перехода к новому поиску компромисса, ни переговоров об относительно приемлемой для терпящей поражение стороны завуалированной форме капитуляции".

В какой-то момент созревают условия, при которых боевые действия заканчиваются

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов напоминает, что тактические переговоры (касательно того же обмена пленными) идут почти постоянно – и достаточно успешно. Что касается стратегических переговоров – об окончании боевых действий, то они, по его мнению, могут состояться лишь тогда, когда Россия займет адекватную позицию.

"Пока таковой не видно. Страна-агрессор не только не возвращает Крым и Донбасс, но и хочет забрать Херсонскую и Запорожскую области. Разумеется, при таких условиях переговоры не могут начинаться. Украинское общество, украинская власть на этой не согласятся", – поясняет эксперт.

Вероятность переговоров в этом году Николай Спиридонов рассматривает с вероятностью менее 10%.

"Куда реальнее такой процесс видится в 2023-м, где-то к весне, – считает он. – Впрочем, те или иные события могут приблизить или отодвинуть развязку. Пока же предпосылок к переговорам не видно, так что боевые действия будут продолжаться".

Но рано или поздно переговоры между Киевом и Москвой, безусловно, будут, отмечает эксперт. Как состоялись они в свое время у Франции и Англии после 100-летней войны.

"В какой-то момент созревают условия, при которых боевые действия заканчиваются. Созреют такие и в нашем случае, – уверен Николай Спиридонов. – Пока же конфликт выглядит как шахматная партия в развитии. А вот когда Россия проиграет т.н. "войну Афины" (экономическую), тогда очевидно, что она займет более адекватную позицию. И будет запущен предметный мирный переговорный процесс".

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