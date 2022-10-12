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Украине помогут закрыть небо: генсек НАТО сделал заявление

Столтенберг пообещал, что приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Члены НАТО решительно настроены усилить противовоздушную оборону Украины. Это станет приоритетом военной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Washington Post".

Украине помогут закрыть небо: генсек НАТО сделал заявление

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг обратился с призывом к странам-членам НАТО активнее включиться в работу по предоставлению Киеву современных средств ПВО на фоне участившихся ракетных атак России. 

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", — заявил Столтенберг.

Он также заявил, что массированный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры в Украине есть прямым свидетельством того, что путинский режим очень слаб и не видит другой альтернативы, кроме как воевать с мирным населением Украины.

Йенс Столтенберг похвалил ВСУ за блестящую работу и умение держать импульс. Это очень заметно на фоне того, что Россия терпит неудачу за неудачей и в истерике начинает обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Стоит отметить, что заявление генсек НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн". 

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания министров обороны стран НАТО и партнеров в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 12 октября, прогресса по предоставлению Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. Оправдаются ли ожидания? Реальны ли прорывные решения в рамках "Рамштайн-6"? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/12/russia-ukraine-war-latest-updates/
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