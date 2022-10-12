В ожидании «Рамштайна-6»: будут ли прорывные решения – какое оружие может получить Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания министров обороны стран НАТО и партнеров в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 12 октября, прогресса по предоставлению Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. Оправдаются ли ожидания? Реальны ли прорывные решения в рамках "Рамштайн-6"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

На встрече в формате "Рамштайн" может обсуждаться ускоренная процедура вступления Украины в НАТО

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что на фоне самой масштабной (не считая первого дня вторжения) российской ракетой атаки всей территории Украины – шансы на получение в ближайшее время средств ПВО и ПРО существенно возросли.

"Тот факт, что удары были нанесены не по военным объектам, а преимущественно по объектам критической инфраструктуры, т.е. направлены против гражданского населения, станет главным аргументам в успешном решении вопросов поставок. Дополнительным аргументом станет факт эффективной работы ВСУ уже имеющимися средствами противовоздушной обороны, так как более половины ракет были сбиты", – отмечает Анна Малкина.

По ее мнению, на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, чтобы военная помощь стран НАТО была сокращена. Наоборот, уверена эксперт, речь может идти только об увеличении поставок.

"Победы ВСУ на фронте, эффективные контрнаступательные действия на Юге и Востоке страны продемонстрировали, что украинская армия является высокомотивированной, быстро обучаемой, адаптивной и современной. Это означает, что в сознании западных силовых партнеров Украина является перспективным союзником, с которым в будущем будет приятно разделить победу. А политическим лидерам западных государств есть чем пояснить своим гражданам, куда идут их налоги и почему нужно перетерпеть повышение цен на бензин и коммунальные услуги", – поясняет политолог.

Анна Малкина прогнозирует, что одним из важных вопросов, который будет поднят на предстоящей встрече в формате "Рамштайн" – это ускоренная процедура вступления Украины в НАТО.

"Конечно, с юридической точки зрения такая процедура не может быть запущена немедленно, – говорит эксперт. – Однако в перспективе реально рассчитывать на достаточно быстрое урегулирование всех формальностей. Украинская армия показала на поле боя, что уже отвечает всем стандартам Альянса. Наши военные в кратчайшие сроки проходят обучение за рубежом и осваивают самое современное западное вооружение. Их количество постоянно растет. Поэтому для НАТО получение в перспективе такого члена будет не просто вынужденной необходимостью, а выгодной сделкой".

Мы будем получать оружия в большем количестве – и куда быстрее, чем ранее

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш акцентирует, что все коммуникации в рамках антипутинской коалиции, в которую фактически перерос "Рамштайн", нам очень важны.

"И после массированных ракетных атак на этой неделе, в рамках которых российские агрессоры повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины, после столь открытой войны против гражданских объектов – не осталось, думаю, аргументов, чтобы не давать нам самые современные средства ПВО и ПРО. Так что, скорее всего, на сегодняшней встрече будут приняты соответствующие решения. А передача пойдет ускоренными темпами", – прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что те же системы противовоздушной обороны IRIS-Т канцлер Германии Олаф Шольц обещал нам дать еще в середине лета. Но в Украину пока добралась лишь одна из них. Вчера, если верить сообщениям СМИ.

"Тянут немцы и с предоставлением Украине танков. Фактически Германия, где в апреле начались заседания министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн, что и подарило название формату, блокирует многие решения о стратегической военной помощи нашей стране. Как минимум, касательно танков и средств ПВО", – отмечает Денис Богуш.

Но, продолжает он, после очередных террористических актов со стороны РФ, открыто бьющей по критической инфраструктуре Украину, у немецких властей всё меньше аргументов для торможения поставок нужного нам вооружения. То же самое касается и других осторожничающих в этом смысле стран. А потому, предполагает эксперт, необходимые вооружения (включая средства ПВО) после каждой встречи в формате "Рамштайн", включая сегодняшнюю, мы будем получать в большем количестве – и куда быстрее, чем ранее.

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