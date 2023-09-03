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Россияне убрали военную технику со спорных территорий

Военные РФ забирают технику со спорных территорий на Дальнем Востоке, чтобы использовать ее против Украины.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Исследователь из Токийского университета Ю Коидзуми утверждает, что Россия переместила системы противоракетной обороны с Курильских островов, которые являются спорной территорией у побережья Японии. По его словам, это оружие теперь попадет на украинский фронт.

Россияне убрали военную технику со спорных территорий

Зенитно ракетная система С-300. Фото из открытых источников


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Ю Коидзуми проанализировал спутниковые изображения двух из четырех спорных островов, которые Япония называет Северными территориями, а Россией – Южными Курилами. Фото были сделаны американской компанией Maxar Technologies Inc.

Эксперт обнаружил, что дислоцированные на острове Эторофу подразделения были оснащены зенитными комплексами С-300, которые можно увидеть на снимках в 2020 году. Однако с сентября 2022 года большинство военной техники исчезло.

По словам Коидзуми, вероятно, что арсенал военного оружия переместился на запад России, вблизи границы с Украиной. Эксперт также считает, что в этом направлении русская армия вывезла старые танки и гаубицы. Сейчас старая военная техника российской армии ждет ремонта перед отправкой на украинский фронт.

Ю Коидзуми заявил, что кроме техники, россияне опрокидывают в Украину войска с Дальнего Востока. Элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, уже понесла значительные потери в боях. Кроме того, есть погибшие среди жителей спорных территорий.

"Российские военные разворачивают все оружие, которое есть в их распоряжении", — сказал Коидзуми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские бойцы рассказали о новой тактике российских солдат.

Также "Комментарии" писали о Венгрии, в которой рассказали, как должна закончиться война в Украине. Представитель власти назвал два ключевых условия.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/08/54a2f12d1a6e-russia-has-moved-missiles-off-isles-disputed-with-japan-expert.html
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