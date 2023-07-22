Россияне стягивают в направлении Запорожья технику, в Мелитополе очень много "Тигров"

Российские оккупационные войска стягивают на Запорожское направление военную технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали большое количество бронированных машин "Тигр", которые противник активно использует для штурмовых групп и передвижения в бою. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В Мелитополе зафиксировали много вражеских "Тигров"

"Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам", — рассказал Иван Федоров.

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По его информации, 21 июля в Мелитополе на улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна КамАЗов, а Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".

При этом Федоров предупреждает, что за рулем часто бывают нетрезвые оккупанты, провоцирующие ДТП. Так, вчера бронеавтомобиль "Тигр" Росгвардии буквально протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского.

"По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", — добавил мэр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – серия взрывов в Мелитополе: Федоров рассказал о последствиях.



