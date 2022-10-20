Россияне совершают ловушки для мирных жителей. Убить могут потерянные кошельки, телефоны и даже игрушки

Российская армия не останавливается на ракетных обстрелах жилых массивов и критической инфраструктуре. Как передает украинская разведка, россияне могут устраивать ловушки на временно оккупированных территориях, а затем обвинять украинцев в этом.

Россияне совершают ловушки для мирных жителей. Фото из открытых источников

20 октября Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты присылают сообщения жителям аннексированных территорий с обвинениями украинских спецслужб. Как будто украинцы планируют совершать теракты против мирного населения.



В сообщении говорится, что украинские диверсанты закладывают взрывчатку в телефоны, планшеты, блокноты и кошельки и оставляют их на обочине или в кустах.



ГУР считает, что такое сообщение фейковые, ведь на самом деле россияне занимаются зеркальным отражением реальных действий, то есть это оккупанты закладывают взрывчатку и пытаются так вызвать провокации у мирных жителей.



Подобные сообщения, обвиняющие Украину в провокациях, активно начали появляться с апреля. По мнению ГУР, теракты способствовали бы усилению поддержки общественности относительно мобилизации.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский эксперт и консультант Шойгу в эфире российского телевидения случайно озвучил, что власти запрещают называть дроны "Герань-2" иранскими. Любопытно, что Песков заявлял, что вся военная техника в РФ только российского производства.



Также "Комментарии" писали об американской компании Lockheed Martin, производящей артиллерийские установки HIMARS. Ее генеральный директор объявил, что увеличит производство ракетных установок до 96 единиц. Ранее удавалось производить всего 60 HIMARS в год.



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