Россияне сообщили о "мирном плане" Папы Римского

Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в Украине с 9 апреля — на время празднования Пасхи католиками и православными. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Якобы о таком предложении ему сообщил понтифик в личном разговоре.

Папа Римський Франциск закликає молитись і за українських, і за російських матерів

"Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели, — говорит лидер российских староверов. — То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие".

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Католики в этом году отмечают Пасху 9 апреля, православные христиане празднуют ее неделей позже, 16 апреля.

На сайте "Ватикан ньюз", который отражает позицию Святого престола, упоминаний об этом мирном плане Папы пока нет. Но упоминается о том, что Папа призвал молиться об украинских и российских матерях, потерявших своих сыновей в войне.

Стоит отметить, что позиция Святого престола с начала военного конфликта отличается, как от позиций сторонников Украины, так и России. Ватикан занимает подчеркнуто посредническую позицию, призывая молиться за всех жертв военного конфликта, как в Украине, так и в России. При этом в своих публичных заявлениях Папа возлагал ответственность за начало войны не только на Россию, но и на евроатлантическую часть Запада, говоря о "лае НАТО у ворот России".

Стоит напомнить, что накануне вероятного украинского контрнаступления свой мирный план озвучил союзник РФ, правитель Белоруси Александр Лукашенко.

На фоне ожидаемого украинского контрнаступления поступило еще одно предложение "мирного урегулирования" от еще одного, не столь ярого как Белорусь, но все же союзника РФ, члена БРИКС — Бразилии. Его озвучил президент этой латиноамериканской страны.

В Меджлисе прокомментировали предложения "уступки" России Крыма.





