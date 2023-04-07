В Меджлисе прокомментировали предложения "уступки" России Крыма

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров прокомментировал предложения Украине от ряда западных политиков уступить России Крым, или вступить в переговоры по этому вопросу со страной-агрессором. По мнению Чубарова, это будет равнозначно отказу Украины от своей независимости. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".

Рефат Чубаров з 2013 року очолює Меджліс кримсько-татарського народу

"Оставляя Крым под своим контролем, Москва перекрывает любые возможности для будущего украинского независимого государства, — говорит Чубаров. — Потому что она, Москва, Россия, тогда будет постоянно нести угрозу. Это опасно для Украинского государства. Я уже не говорю, что никакого развития экономического, потому что Черное море, все порты... Мы же видим, как сейчас приходится договариваться по каждому из портов, чтобы вывозить зерно, и те, кто каким-то образом пытается повлиять на нас, что, мол, давайте подождем, это значит, они говорят: откажитесь от независимости своего государства. Другого здесь просто не может быть по факту того, какие последствия для Украины будет нести удержание Крыма под контролем Российской Федерации".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Тех, кто выступает с такими предложениями, Чубаров считает агентами Москвы или "полезными идиотами":

"Я считаю этих политиков (слава Богу, их сейчас стало меньше на Западе), которые высказываются откровенно или косвенно, что, мол, пока не будем настаивать на освобождении Крыма, потому что такие действия могут быть эскалацией, честно, я считаю их или прямыми агентами Москвы, или полезными идиотами", — говорит глава Меджлиса крымско-татарского народа.

Напомним, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает украинским властям отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война прекратилась.

Тем временем, в Белом доме рассказали, за кем последнее слово в вопросе переговоров с РФ.



