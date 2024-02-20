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Россияне снова штурмуют украинские позиции: Тарнавский рассказал, где очень неспокойно

Россияне продолжают штурмы под Авдеевкой малыми группами

сегодня, 16:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Авдеевском направлении, как и в предыдущие недели, очень неспокойно. Российские оккупанты продолжают прибегать к наступательным действиям малыми штурмовыми группами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Россияне снова штурмуют украинские позиции: Тарнавский рассказал, где очень неспокойно

Александр Тарнавский. Фото: из открытых источников

"На Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами — здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак у Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского", – отметил Тарнавский.

Также командующий рассказал, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки противник сократил активность авиации — нанес только 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и совершил 1040 артобстрелов. На Запорожском направлении и в Донецкой области россияне возобновили применение отравляющих веществ: зафиксировано всего 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-душительного действия.

Александр Тарнавский подчеркнул, что ситуация остается контролируемой.

Отметим, американские аналитики Института изучения войны (ISW) сччитают, что темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется либо взять оперативную паузу, либо перебросить в этот район подкрепления с других участков фронта.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что изменится для РФ после захвата Авдеевки: где враг готов к прорыву.




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Источник: https://t.me/otarnavskiy/521?fbclid=IwAR28x3zVyxSvdnf92vRVepmZOPpQGVatRM9iDnDyrh0IBsQ9ZbUj5aI47fc
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