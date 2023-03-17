Россияне снова пошли на штурм в Луганской области: подробности

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Кравцев Сергей
Попытки российской оккупационной армии осуществить прорыв в районе Кременной и Белогоровки Луганской области не принесли оккупантам ожидаемого результата, завершившись потерями, как среди личного состава, так и в технике. Как передает издание "Комментари", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
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По его словам, большое значение имели прицельные удары ВСУ по складам с боеприпасами и военной техники врага на территории Луганской области. В итоге, логистические цепочки захватчиков были нарушены, они не сумели вовремя перебросить дополнительные боеприпасы и технику.
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