Россияне снова пошли на штурм в Луганской области: подробности

Попытки российской оккупационной армии осуществить прорыв в районе Кременной и Белогоровки Луганской области не принесли оккупантам ожидаемого результата, завершившись потерями, как среди личного состава, так и в технике. Как передает издание "Комментари", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Попытки штурмов позиций Сил обороны Украины в районе оккупированной Кременной и населенного пункта Белогоровка закончились для оккупантов потерями в живой силе и технике. Российское командование увидело неспособность своих подразделений прорвать оборону украинских военных на Луганщине. По этой причине оккупанты усилили интенсивность артиллерийских обстрелов", — отметил Сергей Гайдай.

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По его словам, большое значение имели прицельные удары ВСУ по складам с боеприпасами и военной техники врага на территории Луганской области. В итоге, логистические цепочки захватчиков были нарушены, они не сумели вовремя перебросить дополнительные боеприпасы и технику.

"Хорошие новости приходят о "бавовне" на оккупированной территории Луганщины. О тех складах, которые взрываются в Кадиевке и возле Сватово... это не артиллерийский голод, как кто-то говорит. Снарядов у них достаточно. Но все-таки перебои с логистикой помогают нашим Силам обороны", — проинформировал Гайдай.

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