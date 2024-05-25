На временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти остановили социальные выплаты местным жителям через почтовые отделения.

РФ игнорирует проблемы жителей оккупированных регионов. Фото из открытых источников

В частности, сообщает Центр национального сопротивления, на оккупированных территориях Запорожья останавливают социальные выплаты жителям через так называемую "почту Таврии".

По данным Центра сопротивления, сокращение возможностей получить льготы от России в оккупации будет системно продолжаться. Центр предупреждал, что подобные действия будут реализовываться сразу после проведения псевдовыборов по переизбранию Владимира Путина.

В Центре сопротивления добавили, что единственный шанс вернуть оккупированный населенный пункт к нормальной жизни – это помогать Силам обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.