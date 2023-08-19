Россияне снова активизировали паспортизацию в оккупации: с чем связана спешка

Российские захватчики активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, готовясь к так называемым "выборам". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

"Паспортизируют всех, даже без людей. Мы это точно знаем. У них есть "нарисованные" списки. Они просто ставят галочки и вроде бы раздают паспорта. Поэтому я еще раз и еще раз призываю выезжать всеми силами", — отметила Верещук.

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Вице-премьер-министр призвала украинцев, которые остались жить в оккупации принимать непростое для себя решение и как можно быстрее выезжать оттуда, потому что с "каждым разом будет все труднее и труднее не идти на сотрудничество" с врагом.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявил, что проведение россиянами любых так называемых "выборов" на оккупированных территориях не будет нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Потому что так называемые "выборы" нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле.

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