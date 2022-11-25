Россияне снизили интенсивность наступления на некоторых участках: какая причина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На востоке Украины остается самая сложная ситуация, поскольку захватчики применяют там все виды вооружения. Впрочем, на некоторых участках фронта враг значительно снизил свою интенсивность. На это оккупантам пришлось пойти из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Он добавил, несмотря на то, что Кремль давно уже бросил все основные ресурсы именно на Донбасс ВСУ уже более, чем 4 месяца сдерживают все попытки врага прорваться вперед. Россияне уже испробовали самую разную тактику, но ничего у них не выходит. В районе Бахмута и на Авдеевском направлении у России уже очень много потерь, но попытки взять эти города Россия не прекращает.
Сергей Череватый отметил, что теперь сказываются погодные условия, которые мешают врагу наступать. В первую очередь эта осенняя слякоть, она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии назвали причину, почему Украине крайне важно продолжить наступление зимой.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского назвали минимальное число оккупантов, которые погибают в Украине каждый день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости