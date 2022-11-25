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Россияне снизили интенсивность наступления на некоторых участках: какая причина

Ухудшение погодных условий мешает врагу оперативно наступать вперед

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

На востоке Украины остается самая сложная ситуация, поскольку захватчики применяют там все виды вооружения. Впрочем, на некоторых участках фронта враг значительно снизил свою интенсивность. На это оккупантам пришлось пойти из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире общенационального телемарафона.

Россияне снизили интенсивность наступления на некоторых участках: какая причина

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Восточное направление и дальше остается главным направлением удара врага. Там продолжаются жесточайшие его действия, противник использует все виды вооружения, которые у него имеются. В первую очередь — это ствольная артиллерия всех калибров. Также танки, РСЗО, авиацию", — заявил Череватый.

Он добавил, несмотря на то, что Кремль давно уже бросил все основные ресурсы именно на Донбасс ВСУ уже более, чем 4 месяца сдерживают все попытки врага прорваться вперед. Россияне уже испробовали самую разную тактику, но ничего у них не выходит. В районе Бахмута и на Авдеевском направлении у России уже очень много потерь, но попытки взять эти города Россия не прекращает.

Сергей Череватый отметил, что теперь сказываются погодные условия, которые мешают врагу наступать. В первую очередь эта осенняя слякоть, она сначала делает невозможным использование бронированной колесной техники, а впоследствии и техники на гусеничном ходу, типа БМП, танков, или усложняет их использование. 

"На некоторых участках фронта мы действительно наблюдаем, что враг намного снизил свою интенсивность. Но в то же время на многих участках остается и атаковать", — отметил Череватый.

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