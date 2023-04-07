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Россияне сбили беспилотник: потом пожалели из-за своего поступка

Курьезный случай произошел вблизи украинской границы. Российская армия сбила дрон, принадлежащий ФСБ.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Военные РФ заметили беспилотник и провели успешную операцию – сбили дрон. Празднования были недолгими. Оказалось, что беспилотник принадлежит спецслужбам ФСБ, требующим компенсации в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне сбили беспилотник: потом пожалели из-за своего поступка

Беспилотник Raefly VT260. Фото из открытых источников

Россияне решили, что заметили в небе украинский разведывательный дрон, зашедший на территорию России. Поэтому военные русской армии решили его уничтожить.


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"Патруль заметил в небе неузнаваемый объект и командир отдал приказ сбить его, что и удалось сбить", — сообщают российские СМИ.

Через несколько минут российские солдаты были в шоке, ведь на место уничтожения беспилотника Raefly VT260 приехали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в Белгородской области. Они заявили, что те сбили высокотехнологичный объект и теперь ожидают компенсацию за дрон в размере 3 млн рублей.

Как оказалось дрон Raefly VT260 — это китайский коммерческий беспилотник, стоимость которого может достигать двух миллионов российских рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры "помогли" россиянину вместо беспилотников купить секс-игрушки для армии РФ. Общая сумма такой сделки составляет 25 тыс. долларов. Россиянин впоследствии подтвердил, что украинские силы сломали его почту и изменили заказ.

Также "Комментарии" писали, что входящий в Интернациональный легион ТРО Украины "Русский добровольческий корпус" зашел в Брянскую область. Губернатор области РФ заявил, что они отбили атаку украинских диверсантов, однако РДК отрицали эту информацию и указали, что просто посетили местных жителей.



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Источник: https://t.me/belgorod_informant
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