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Россияне с вертолета атаковали колонну российской техники в Курской области

Российские солдаты думали, что атакуют украинскую ДРГ, однако нанесли удар по своим военным.

сегодня, 11:17
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Slava Kot

Российские военные на вертолете Ка-52М "Аллигатор" открыли огонь по колонне военной техники в Курской области. Как оказалось, это была колонна российской военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Андрея Мисягина.

Россияне с вертолета атаковали колонну российской техники в Курской области

Россияне атаковали своих в Курской области. Фото из открытых источников

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мысягин в собственном телеграмм-канале опубликовал серию фотографий уничтоженной военной техники армии РФ. По его словам, российские солдаты открыли "дружеский огонь" по своей колонне в Курской области.

"В районе населенного пункта Кривицкие Буды, Беловского района Курской области, российский вертолет Ка-52М "Аллигатор" атаковал свою же колонну техники, в результате чего было уничтожено 152-мм САУ 2С19М2 Мста-С", — рассказал Мисягин.

Подобная информация также появилась в российских телеграмм-каналах, где опубликовали фотографии уничтоженной военной техники. Там сначала заявили, что якобы украинские ДРГ с артиллерийской установкой и бронетранспортером зашли на территорию Курской области и открыли огонь по местным, но их вовремя "спас" российский вертолет нанеся удар по колонне. Однако впоследствии россияне начали удалять эту информацию из телеграмм-каналов.

Россияне с вертолета атаковали колонну российской техники в Курской области - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские солдаты взяли в плен украинских военных в Курской области, однако решили сдаться в плен Украине после того, как были окружены.

Также "Комментарии" писали о заявлениях российских военкоров о якобы двух попытках Украины совершить прорыв российской границы в Белгородской области.



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