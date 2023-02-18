Россияне роют целые подземные города в Запорожской области: к чему готовится враг

Российские захватчики готовятся к удержанию Мелитопольского района – строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – россияне) готовятся к обороне как Мелитополя, так и оккупированной Мелитопольщины. Строятся огромные оборонительные сооружения. Уже построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя. Даже со стороны Херсона начали строить целые подземные города", — заявил Иван Федоров.

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При этом градоначальник уточнил, что в поселке Новониколаевка россияне строят подземный город: они зарывают в землю морские контейнеры и пытаются там построить целые бункеры.

Федоров проинформировал, что россияне также уже закончили проверку всем бомбоубежищ в Мелитополе. Всем коммунальным службам было дано поручение провести в укрытиях ремонты. При этом такой шаг – это не гуманные соображения – для защиты гражданского населения, а для российских военных.

По словам Ивана Федорова, что оккупанты также накапливают силы и военных. На Запорожское направление завозятся не только автобусы с "вагнеровцами", а и "кадыровцы".

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