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Россияне роют целые подземные города в Запорожской области: к чему готовится враг

Подземные города будут использовать не для защиты гражданского населения, а для российских военных

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики готовятся к удержанию Мелитопольского района – строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россияне роют целые подземные города в Запорожской области: к чему готовится враг

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Они (Ред. – россияне) готовятся к обороне как Мелитополя, так и оккупированной Мелитопольщины. Строятся огромные оборонительные сооружения. Уже построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя. Даже со стороны Херсона начали строить целые подземные города", — заявил Иван Федоров.


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При этом градоначальник уточнил, что в поселке Новониколаевка россияне строят подземный город: они зарывают в землю морские контейнеры и пытаются там построить целые бункеры.

Федоров проинформировал, что россияне также уже закончили проверку всем бомбоубежищ в Мелитополе. Всем коммунальным службам было дано поручение провести в укрытиях ремонты. При этом такой шаг – это не гуманные соображения – для защиты гражданского населения, а для российских военных.

По словам Ивана Федорова, что оккупанты также накапливают силы и военных. На Запорожское направление завозятся не только автобусы с "вагнеровцами", а и "кадыровцы".

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:22

Російські війська серйозно відносяться до оборони. Навіть тільки почувши про наступ. Це наш корумпований гопнік на шашлик у травні запрошував. Пояснити дії росіян просто: жодне Зло не схоче програти іншому Злу. Особливо, якщо інше Зло - першоджерело 1000 років. Ще тоді Зло обізвало традиції батьків язичництвом і привело православну секту. Та й назву Русь зрадило і погодилось на Україна від царизму.

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