Российские войска ночью 1 сентября пытались атаковать Украину, запуская ракеты. Одна из ракет должна была вылететь из пограничного российского города Белгорода, но техника не слушала кафиров.



Россияне неудачно запустили ракету из Белгорода. Фото из открытых источников

Предварительно известно, что армия РФ из Белгорода хотела запустить снаряды из ракетного комплекса 9К720 "Искандер". Скорее всего, что-то пошло не так с системой навигации. В сеть сразу попали несколько десятков видео этого неудачного для россиян запуска. Одно из них можно просмотреть ниже.

На видео задокументирован старт ракеты и ясно видно, как снаряд начинает двигаться не по заданной траектории, пролетая низко над домами российского города и попадает за его окрестностями. После этого можно наблюдать большой взрыв. Скорее всего, целью ракеты был украинский город Харьков, который почти каждый день обстреливается российскими снарядами.

Российские власти пока не дали комментариев по поводу инцидента с неудачным запуском ракеты в Белгороде.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео уничтожение российских войск со ссылкой на британских журналистов из портала The Osint Bunker. На видео было видно, как россияне двигаются в окопах и неожиданно им прилетает снаряд и ликвидирует часть кафиров. Это произошло недалеко от села Пески Донецкой области. Всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который голыми руками смог уничтожить российскую кевларовую каску. На это ему требовалось всего несколько ударов правой руки и головы. Видео с проваленным краш-тестом российской каски собрало около миллиона просмотров.

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