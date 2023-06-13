Россияне пытались скрыться с поля боя: их расстрелял заградительный отряд

В соцсети попало видео, на котором российская армия расправляется с собственными солдатами, отошедшими со своих позиций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Российские военные. Фото из открытых источников

Генштаб ВСУ сообщает, что в последние месяцы количество дезертирств в российской армии увеличилось. Россияне все больше боятся уходить в наступление и выполнять приказы своего руководства. Российское командование решило, что таких военных будет отправлять в штурмовые группы. Однако украинский беспилотник зафиксировал момент гораздо более жесткого наказания для беглых солдат.

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На видео показан заградительный отряд, основной задачей которого является предотвращение дезертирства или отступ солдат на передовой. На кадрах показано, как семь русских солдат покинули свои позиции и уходят в тыл. Их встречает трое военных из заградительного отряда и открывают огонь. Через 15 секунд трое солдат ликвидировали семь российских военных.





Заградительные войска применялись в русской армии еще при Сталине. В июле 1942 года он издал приказ "Ни шагу назад!", которым обязывал формировать спецподразделения. Они были поставлены в тыл дивизий и расстреливали всех бегущих с фронта или отступавших со своих позиций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты устроили бунт. Несколько мобилизованных российских заключенных убили своих инструкторов и забрали оружие и автомобиль.

Также "Комментарии" писали о сбежавшем в Литву российском военном Дмитрии Мишеве. Он рассказал о состоянии армии в Российской Федерации.