logo

BTC/USD

26164.77

ETH/USD

1752.15

LTC/USD

78.85

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне пытались скрыться с поля боя: их расстрелял заградительный отряд
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пытались скрыться с поля боя: их расстрелял заградительный отряд

Заградительный отряд РФ расстрелял россиян, пытавшихся скрыться с позиций.

сегодня, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В соцсети попало видео, на котором российская армия расправляется с собственными солдатами, отошедшими со своих позиций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Россияне пытались скрыться с поля боя: их расстрелял заградительный отряд

Российские военные. Фото из открытых источников

Генштаб ВСУ сообщает, что в последние месяцы количество дезертирств в российской армии увеличилось. Россияне все больше боятся уходить в наступление и выполнять приказы своего руководства. Российское командование решило, что таких военных будет отправлять в штурмовые группы. Однако украинский беспилотник зафиксировал момент гораздо более жесткого наказания для беглых солдат.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


На видео показан заградительный отряд, основной задачей которого является предотвращение дезертирства или отступ солдат на передовой. На кадрах показано, как семь русских солдат покинули свои позиции и уходят в тыл. Их встречает трое военных из заградительного отряда и открывают огонь. Через 15 секунд трое солдат ликвидировали семь российских военных.

Россияне пытались скрыться с поля боя: их расстрелял заградительный отряд - фото 2

Заградительные войска применялись в русской армии еще при Сталине. В июле 1942 года он издал приказ "Ни шагу назад!", которым обязывал формировать спецподразделения. Они были поставлены в тыл дивизий и расстреливали всех бегущих с фронта или отступавших со своих позиций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты устроили бунт. Несколько мобилизованных российских заключенных убили своих инструкторов и забрали оружие и автомобиль.

Также "Комментарии" писали о сбежавшем в Литву российском военном Дмитрии Мишеве. Он рассказал о состоянии армии в Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rosiyani-rozstrilyali-svoyih-soldativ-dronovod-pokazav-zagorodzhuvalniy_n2332879
Теги:
comments

Обсуждения

Бог

сегодня, 11:02

И где видео-клоуны?! Какое-то фото невысокого качества,снятое непонятно кем и главное кого.По себе не судите-укропитеки.Ваш кракен,айдар и ему подобные уже сотни своих расстреляли за покинутые позиции.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!