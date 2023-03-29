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Россияне продвинулись в Бахмуте, - ISW

Выводы аналитиков Института изучения войны

сегодня, 11:39
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Автор:

Константин Куликов

Силы ЧВК "Вагнер", вероятно, заняли промышленный комплекс AZOM на севере Бахмута и продолжают добиваться успехов в городе. Они захватили еще 5% города. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выводы аналитиков Института изучения войны.

Россияне продвинулись в Бахмуте, - ISW

Фортеця Бахмут

"28 марта российские военкоры широко заявляли, что боевики Вагнера захватили комплекс АЗОМ и работают над очисткой территории от остатков украинских сил. Эти утверждения относительно согласуются с имеющимися визуальными доказательствами российского присутствия в комплексе AZOM, — говорят аналитики ISW. - Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, показывают, как военный корреспондент российского издания "РИА Новости" с очевидной легкостью передвигается по территории комплекса, что указывает на то, что "Вагнер", вероятно, контролирует достаточную часть завода, чтобы в относительной безопасности принимать представителей СМИ. Корреспондент РИА Новости Сергей Шилов дополнительно посетил АЗОМ 28 марта и отметил, что сейчас боевые действия переместились в промзону южнее АЗОМа".


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По мнению аналитиков ISW, вероятно также, что боевики Вагнера подошли поближе к центру Бахмута, захватили городской рынок и дошли до Дворца культуры. В подтверждение этого аналитики ссылаются на кадры боевых действий украинской пехоты, ведущей перестрелку с российскими войсками у Дворца культуры и центрального рынка в центре города Бахмут.

– Вагнер, вероятно, работает над консолидацией успехов в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться в центр города и расширить свою зону контроля на западный Бахмут. По оценкам ISW, российские силы продвинулись еще на пять процентов Бахмута за последние семь дней и сейчас они оккупировали около 65 процентов города, — утверждают эксперты.

Между тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о медийных задачах противника в отношении Бахмута. Зеленский объяснил, что может произойти, если Украина не удержит Бахмут. А в СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси.



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