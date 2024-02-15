Россияне, к сожалению, совершенствуются, чтобы воспрепятствовать наступлению Вооруженных сил Украины, об этом заявил Петр Черник. В этом контексте он упомянул строительство оккупантами так называемого "царь-поезда", который имеет 30 км и состоит из более 2000 вагонов.

Царь-поезд

Как говорит Черник, если оккупанты приварят эту конструкцию к рельсам и зальют бетон, а затем установят "огневые гнезда", то она станет чрезвычайно серьезным препятствием, которое не смогут пробить дроны с боевыми частями 5-7 килограммов. Также, добавил он, не помогут и HIMARS, ведь ракеты к нему стоят миллионы долларов.

"Это очень солидные деньги, поэтому с помощью HIMARS мы тоже не раздолбаем это. Даже для классической артиллерии это будет серьезное препятствие, поэтому я бы не насмехался над этим явлением. В России более 1 миллиона 200 тысяч вагонов разных классов, калибров и т.п. Это огромное количество, 30 километров – это много",

– подчеркнул Черник.

Однако в этом "царь-поезде" есть и практический момент. Эксперт напомнил, что 90% обеспечения оккупантов проводится по железной дороге, и на том участке есть две ветви.

Также Черник не исключает, что с помощью "царя-поезда" оккупанты хотят прикрыть свои поставки от ударов ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне выстроили "царь-поезд" , который является специфическим инженерным сооружением, эффективность которого сейчас сложно оценить. Эксперты не исключают, что для его строительства были использованы вагоны, укравшие россияне у Украины на временно оккупированных территориях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военного эксперта Дениса Поповича, россияне приняли нестандартное решение и построили "царь-поезд". По его словам, таким образом оккупанты планируют его использовать как фортификационное сооружение в случае наступления ВСУ в Донецкой области. При этом эксперт отметил, что такое влечение может затруднить продвижение Сил обороны, поэтому возможно содержание планировать так операцию, чтобы его обойти.





