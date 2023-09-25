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Россияне придумали еще один фейк о Leopard в Украине: в Минобороны ФРГ ответили

Оккупантам "привидились" немецкие солдаты в Украине

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские пропагандистские СМИ стали активно публиковать неправдивые новости о якобы уничтожении в Украине танка Leopard с экипажем из ФРГ. Чтобы развенчать ложь россиян, на фейк пришлось непосредственно реагировать Министерству обороны Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "DW".

Россияне придумали еще один фейк о Leopard в Украине: в Минобороны ФРГ ответили

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Российский масс-медиа продолжают распространять неправду о войне в Украине. Так они распространили информацию о том, что будто бы разведчики ВС РФ "уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящий из Вооруженных сил Германии".


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Западные журналисты отреагировали молниеносно и обратились в Минобороны ФРГ за разъяснениями относительно таких публикаций об "экипаже из Бундесвера". В ответ официальный Берлин дал более, чем лаконичный, но исчерпывающий ответ.

"В Украине нет немецких танковых экипажей", — заявил один из официальных представителей минобороны Германии в ответ.

Отметим, в пропагандистской новости росСМИ о "немецком танковом экипаже" говорилось, что историю эту рассказал один из российских вояк, что воюет в Запорожской области Украины. Якобы он "хорошо знает немецкий", и утверждал, что весь экипаж уничтоженного танка ВСУ Leopard погиб, а механик-водитель, который получил серьезное ранение, якобы начал кричать: "Nicht schießen" — то есть "Не стреляй" на немецком. А далее якобы этого механика допросили россияне и тот признался, что он не просто доброволец, а "военнослужащий Бундесвера", и весь экипаж танка был "из одной роты", но выжить им не удалось, потому как после ранения потеряли много крови.

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Источник: https://www.dw.com/uk/minoboroni-frn-v-ukraini-nemae-nimeckih-tankovih-ekipaziv/a-66911159
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Обсуждения

Дмитро

сегодня, 08:08

Ага. Скоро будут Ф-16 с американскими пилотами. А потом - летающие тарелки с масианами. Походу, Медведев там все СМИ спаивает. Или там все такие - одни квасят и пишут, вторые - квасят и верят.


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