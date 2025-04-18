Россияне попали в объект промышленности в Сумах: есть ли погибшие

Утром 18 апреля российские войска атаковали объект промышленности в Сумах, погиб человек. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Чиновник сообщил, что в Сумах было три попадания БпЛА по объекту промышленности. Также Кобзарь отметил, что в результате атаки один человек погиб. Еще один – обратился за помощью к медикам.

По его информации, все три БпЛА попали в одно помещение. Здание повреждено, разрушена крыша.

Отметим, этой ночью россияне также били по Харькову. Российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ беспилотники повторно атаковали место дисклокации 112-й гвардейской ракетной бригады. Именно эта бригада ударила смертоносной баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье. Тогда погибли 35 мирных жителей.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников. Может ли РФ нанести масштабные удары по Украине на Пасху? Какие самые опасные дроны РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – решений после удара по Сумам долго ждать не пришлось: кто лишился должности.



