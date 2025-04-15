Решений после удара по Сумам долго ждать не пришлось: кто лишился должности

Правительство согласовало увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации. Сразу после трагедии в Сумах в СМИ и соцсети начали активно обсуждать вопрос того, что именно Артюх был организатором возможного награждения военных в центре Сум. И якобы по той локации, где могли собираться военные и был нанесен фатальный ракетный удар РФ в результате которого погибло 35 человек.

Владимир Артюх. Фото из открытых источников

Вместо Владимира Артюха согласовали назначить главой Сумской ОВА Олега Григорова – начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Сумской ОВА Владимир Артюх, которого многие называют, как главного организатора сбора военных в центре Сум, отрицает, что он был инициатором награждения 117-й бригады ТрО в конгресс-центре областного центра 13 апреля, когда россияне нанесли ракетные удары по городу. Об этом Артюх заявил в телефонном разговоре с корреспондентами "Суспильного".

Также издание "Комментарии" сообщало – сначала Кривой Рог, потом Сумы… Россия, словно сознательно взбешенно, наносит удары, прекрасно понимая, что будут жертвы среди мирного населения. Ведь в первом случае бьет по спальному району, где большая заселенность, а во втором по самому центру, где в выходной день куча людей. К чему стремится враг, нанося такие удары на фоне пустых разговоров о "перемирии"? Могут ли подобные действия привести к усилению давления на агрессора со стороны партнеров, в первую очередь США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



