logo

BTC/USD

85611.66

ETH/USD

1640.20

LTC/USD

78.05

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Награждение военных в центре Сум и гибель мирных граждан: глава Сумской ОВА сделал признание
commentss НОВОСТИ Все новости

Награждение военных в центре Сум и гибель мирных граждан: глава Сумской ОВА сделал признание

Глава Сумской ОВА Артюх прокомментировал обвинения в организации награждения военных

сегодня, 07:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх, которого многие называют, как главного организатора сбора военных в центре Сум, отрицает, что он был инициатором награждения 117-й бригады ТрО в конгресс-центре областного центра 13 апреля, когда россияне нанесли ракетные удары по городу. Об этом Артюх заявил в телефонном разговоре с корреспондентами "Суспильного".

Награждение военных в центре Сум и гибель мирных граждан: глава Сумской ОВА сделал признание

Владимир Артюх. Фото из открытых источников

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен. – А, кто вас приглашал? (корреспондент – ред.) – Это уже другая тема. Я вам ответил", – высказался глава Сумской ОВА.

СМИ также сообщило, что обратилось за комментариями в 117-ю бригаду ТрО относительно того, собирали ли военных для награждения в городе и кто был инициатором мероприятия.

К слову, в Сумском облсовете депутаты уже зарегистрировали постановление об отставке Владимира Артюха в связи с невозможностью выполнять свои обязанности. 

Читайте также на портале "Комментарии" — сначала Кривой Рог, потом Сумы… Россия, словно сознательно взбешенно, наносит удары, прекрасно понимая, что будут жертвы среди мирного населения. Ведь в первом случае бьет по спальному району, где большая заселенность, а во втором по самому центру, где в выходной день куча людей. К чему стремится враг, нанося такие удары на фоне пустых разговоров о "перемирии"? Могут ли подобные действия привести к усилению давления на агрессора со стороны партнеров, в первую очередь США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате российской вражеской ракетной атаки на Сумы 13 апреля пострадали 14 полицейских, также есть погибшие и раненые сотрудники других служб, которые ликвидировали последствия удара. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/sumy/994659-moei-iniciativi-ne-bulo-golova-sumskoi-ova-pro-zvinuvacenna-sodo-organizacii-nagorodzenna-vijskovih/?utm_source=copylink&utm_medium=ps&fbclid=IwY2xjawJqFCJleHRuA2FlbQIxMAABHlu0cNE56EbTQC9EltZHsDSaiECWJJ0FvRKhekr9qpFx9AGR
Теги:

Новости

Все новости