Награждение военных в центре Сум и гибель мирных граждан: глава Сумской ОВА сделал признание

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх, которого многие называют, как главного организатора сбора военных в центре Сум, отрицает, что он был инициатором награждения 117-й бригады ТрО в конгресс-центре областного центра 13 апреля, когда россияне нанесли ракетные удары по городу. Об этом Артюх заявил в телефонном разговоре с корреспондентами "Суспильного".

Владимир Артюх. Фото из открытых источников

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен. – А, кто вас приглашал? (корреспондент – ред.) – Это уже другая тема. Я вам ответил", – высказался глава Сумской ОВА.

СМИ также сообщило, что обратилось за комментариями в 117-ю бригаду ТрО относительно того, собирали ли военных для награждения в городе и кто был инициатором мероприятия.

К слову, в Сумском облсовете депутаты уже зарегистрировали постановление об отставке Владимира Артюха в связи с невозможностью выполнять свои обязанности.

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