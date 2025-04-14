В Сумах среди погибших не только гражданские: в МВД сделали заявление

В результате российской вражеской ракетной атаки на Сумы 13 апреля пострадали 14 полицейских, также есть погибшие и раненые сотрудники других служб, которые ликвидировали последствия удара. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Игорь Клименко. Фото из открытых источников

"Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, мы имеем потери – это погибшие и раненые. Среди полицейских погибших нет", – отметил министр.

Глава МВД отметил, что все службы сработали очень оперативно. Полиция, ГСЧС, медики, а также привлекались некоторые дополнительные подразделения и волонтеры. На месте сразу развернули соответствующий штаб. Пострадали дома около 200 человек, поэтому необходимо было как можно скорее потушить пожары и начать аварийно-спасательные работы, чтобы убедиться в том, что под завалами никого нет.

По словам Коваленко, все сработали единой командой, как научились уже работать за это время.

Напомним, по данным МВД, 13 апреля россияне нанесли два удара в промежутке 2-2,5 минуты – это 10:15 и 10:17. Атака была осуществлена по центру города, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более 2 километров в одну секунду.

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Аналитик предполагает, что вполне возможно, что россияне ударили бы по гражданским и без этого, но формальный повод дали некоторые наши вожди.



