Почему, если бы не проклятый совок, десятков жертв в Сумах после удара РФ могло бы и не быть

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Кравцев Сергей
В воскресенье уже было достаточно сказано об ужасной трагедии в Сумах. Однако одним из ключевых выводов прилета враждебных "Искандеров" является то, что награждение военных одной из бригад, организованное руководством области, все же было. Частно об этом достаточно многие знали уже утром. Об этом у себя в соцсети пишет политический обозреватель Алексей Паныч.
Удар по Сумах. Фото: из открытых источников
Аналитик предполагает, что вполне возможно, что россияне ударили бы по граждански и без этого, но формальный повод дали некоторые наши вожди.
Он подчеркивает, безусловно, что все погибшие – жертвы российской агрессии. Но если бы не проклятая зацикленность Банковой на выборах, сегодня жертв могло быть меньше, а россиянам есть чем оправдываться. Не перед нами, перед теми на Западе, кто с готовностью послушает их оправдание и скажет, что не все так однозначно.
Читайте на портале "Комментарии" — в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что врачи и все медицинские работники делают максимум, чтобы оказать помощь и спасти больше людей.
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