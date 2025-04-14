Почему, если бы не проклятый совок, десятков жертв в Сумах после удара РФ могло бы и не быть

В воскресенье уже было достаточно сказано об ужасной трагедии в Сумах. Однако одним из ключевых выводов прилета враждебных "Искандеров" является то, что награждение военных одной из бригад, организованное руководством области, все же было. Частно об этом достаточно многие знали уже утром. Об этом у себя в соцсети пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

Аналитик предполагает, что вполне возможно, что россияне ударили бы по граждански и без этого, но формальный повод дали некоторые наши вожди.

"Общая причина – проклятый совок, явно имеющий "крышу" наверху. И эта "крыша" не военная, а политическая. Начальников ОВА назначает и увольняет лично президент Украины. Двойной позор. Первая, что додумались организовать очередное коллективное награждение в 40 км от границы. Вторая, молчавшая об этом все, кроме Безуглой, которая быстро перевела стрелки с Банковой на Сырского, пока не прорвало мэра Конотопа (Артема Семенихина – ред.). А почему молчали? Потому что сразу поняли, что пункт 1 указывает пункт 3. Вот этого и испугались", – отметил Паныч.

Он подчеркивает, безусловно, что все погибшие – жертвы российской агрессии. Но если бы не проклятая зацикленность Банковой на выборах, сегодня жертв могло быть меньше, а россиянам есть чем оправдываться. Не перед нами, перед теми на Западе, кто с готовностью послушает их оправдание и скажет, что не все так однозначно.

Читайте на портале "Комментарии" — в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать лет".

Президент отметил, что врачи и все медицинские работники делают максимум, чтобы оказать помощь и спасти больше людей.

"Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только совершенно отраженная сволочь может делать такое", — добавил глава государства.



