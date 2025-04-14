Зачем Путину "эффект Бучи" в Кривом Роге и Сумах: усилит ли теперь Запад давление на РФ

Сначала Кривой Рог, потом Сумы… Россия, словно сознательно взбешенно, наносит удары, прекрасно понимая, что будут жертвы среди мирного населения. Ведь в первом случае бьет по спальному району, где большая заселенность, а во втором по самому центру, где в выходной день куча людей. К чему стремится враг, нанося такие удары на фоне пустых разговоров о "перемирии"? Могут ли подобные действия привести к усилению давления на агрессора со стороны партнеров, в первую очередь США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Кривому Рогу и Сумах

Все все прекрасно понимают, решительно осуждают, но на следующий день все забывают

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что удары России по жилым кварталам украинских городов на фоне, якобы, мирных переговоров нельзя назвать ничем иным как сознательным актом террора.

"Кремль прекрасно понимает, что жертвами станет гражданское население, что фотографии с последствиями этого террора облетят весь мир, однако делает это намеренно, увеличивая градус напряжения и демонстрируя, что готов идти до конца, не прогибаясь под давлением международного сообщества. И, конечно, цинично декларируя стремление к миру. Создается впечатление, что на данном этапе целью террора является, в первую очередь, демонстрация собственной безнаказанности и слабости союзников Украины. Все все прекрасно понимают, решительно осуждают, но на следующий день все забывают. Поэтому у меня мало оснований для оптимизма по усилению давления со стороны партнеров, особенно США. Когда журналисты спросили сегодня Дональда Трампа, что он думает о российском ударе по Сумам, он не очень ориентировался в вопросе. Не думаю, что он будет особенно переживать о последствиях ударов российских баллистических ракет в будущем", – отметила эксперт.

По ее словам, прагматизм новой американской администрации вынес гуманизм и человечность за скобки политического процесса. Теперь политика интерпретируется в терминах "заключения сделок" и "карт на столе", человеческие жертвы в украинских городах – это фон. Интенсификация террористических ударов по украинским городам имеет двойную цель: с одной стороны, сломать волю к сопротивлению уставшего войной украинского населения, а с другой – сформировать новую, циничную "норму" в сознании американской администрации.

"Россия стремится к тому, чтобы человеческие жертвы в Украине перестали восприниматься как недопустимая трагедия и превратились в статистическую погрешность, которую не следует учитывать при принятии стратегических решений", – подытожила Анна Малкина.

Россияне и Путин хотели бы, чтобы инициатива по срыву мирного трека принадлежала именно украинцам

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Кривой Рог и Сумы – это спланированные террористические акты по украинским гражданам, чтобы достичь максимально широкого психологического эффекта, огласки и большего количества жертв".

Эксперт отмечает, что никакого военного, тактического или стратегического значения удары россиян не имеют. У исполнителей другая цель – формирование напряженного поля давления на действующую власть, которая под влиянием обстоятельств должна занять бескомпромиссную и агрессивную позицию, например по переговорам с Путиным и РФ.

"Россияне и Путин хотели бы, чтобы инициатива по срыву мирного трека принадлежала украинцам. Для этого нужно поставить их в состояние экспрессивного отказа, то есть повторить "эффект Бучи", под нравственным давлением которого были прекращены стамбульские переговоры. Эмоционально впечатляющие события должны односторонне заставить Зеленского и власть подвергнуться эмоциональной волне накаленного гневом общества и артикулировать жесткую риторику и позицию возмездия, что исключает намеки на мир. Но эта версия имеет право на жизнь, только если трек прекращения огня под эгидой США имеет перспективу конкретной материализации и действительно до 20 апреля планируется прекращение огня", – прокомментировал Олег Постернак.

Кроме того, добавляет политтехнолог, усиливая атаки по украинским городам, Путин посылает "сообщение" Трампу, который должен убедиться в бескомпромиссности российского диктатора.

"Это такой сигнал Трампа: прими все наши максималистские требования и из-за Украину согласиться с ними, если желаешь обещанного мира и американцам скорого завершения войны", – констатировал Олег Постернак.

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