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Месть за Сумы продолжается: какая область РФ содрогалась от взрывов

Беспилотники повторно ударили по 112-й ракетной бригаде РФ

сегодня, 09:13
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Кравцев Сергей

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ беспилотники повторно атаковали место дисклокации 112-й гвардейской ракетной бригады. Именно эта бригада ударила смертоносной баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье. Тогда погибли 35 мирных жителей.

Месть за Сумы продолжается: какая область РФ содрогалась от взрывов

Взрыв. Фото: из открытых источников

Момент атаки беспилотников на воинскую часть, где базируется 112 бригада, очевидцы сняли на видео. Кадры появились в сети.

На видео видно, что в Шуе после ночной атаки вспыхнул пожар. Местные жители утверждают, что 112 бригада ВС РФ подверглась повторной атаке.

В пабликах уже распространяют информацию, что съемка видео велась на Кооперативной улице в Шуе, что непосредственно за воинской частью, примерно в 180 метрах от военного городка 112-й гвардейской ракетной бригады.

Впрочем, по кадрам проблематично установить, какое именно здание горит на территории части.

Власти Ивановской области объявляли режим опасности атаки беспилотников в Шуе около 4:30. Утром в Минобороны страны-оккупанта заявили о массированной атаке беспилотников. Россияне утверждают, что якобы сбили 71 беспилотник. В то же время Ивановскую область в отчете не указывают.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава Сумской ОВА Владимир Артюх, которого многие называют, как главного организатора сбора военных в центре Сум, отрицает, что он был инициатором награждения 117-й бригады ТрО в конгресс-центре областного центра 13 апреля, когда россияне нанесли ракетные удары по городу. Об этом Артюх заявил в телефонном разговоре с корреспондентами "Суспильного".




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