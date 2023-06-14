Россияне показали видео с уничтоженным "украинским" танком: их выдала одна деталь

Российские пропагандисты заявили об очередном успехе на фронте, где якобы уничтожен украинский танк Т-80. В доказательство Минобороны РФ обнародовала видео с подбитым танком. Однако впоследствии пользователи соцсетей заметили, что танк действительно был российским и его выдала одна деталь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Nexta.



Российский пропагандист. Фото из открытых источников

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Военный репортер прокремлевского издания "Известия" рассказал, об условиях в которых якобы был ликвидирован украинский танк.

"Практически полностью уничтожен украинский танк. ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих направлений, однако получили отпор", — заявил российский журналист, указывая на уничтоженный танк.

Т

Nexta

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На одном из последних кадров на видео камера показывает полусгоревшую нашивку бородатого мужчины. Как оказалось, она и выдала ложь россиян об уничтоженном украинском танке, ведь именно такие нашивки используют российские солдаты. Подбитый танк-80 и ликвидированный экипаж в нем был не украинским, а российским, сообщает

Это еще одна неудачная попытка русской военной пропаганды. На прошлой неделе россияне опубликовали видео, где якобы уничтожают немецкие танки Leopard. Однако аналитики исследовали видео и указали, что это были тракторы и другая сельхозтехника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне выпустили ракету из своего зенитно-ракетного комплекса Тор. Она сделала круг и попала по российским позициям.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который пригрозил Западу и указал, что у России не осталось никаких, даже моральных ограничений.