Россияне планируют провести выборы на временно оккупированных территориях Украины

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что россияне планируют провести "местные выборы" в трех населенных пунктах Украины, которые находятся под оккупационными властями РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети Андрющенко.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото из открытых источников

Петр Андрющенко рассказал, что россияне начали усиливать паспортизацию на оккупированных территориях. Такую спешку советник мэра Мариуполя считает связанной с проведением "местными выборами". Андрющенко указал и на дату этих выборов.

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"Оккупанты планируют провести 10 сентября 2023 года выборы в местные органы самоуправления кафиров и предателей", — пишет Петр Андрющенко.

Украинский политик также отметил, что выборы пройдут в трех населенных пунктах.

"В Мариуполе планируют целых 25 депутатов и по 15 в Мангуше и Никольском", — сообщает советник мэра Мариуполя.

Андрющенко в своем сообщении прогнозирует, что, несмотря на известную дату псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, их не будет — "не успеют до деоккупации". Советник мэра указывает, что в город прибывает все больше россиян с разных территорий РФ. Андрющенко оценил их количество в 40 тыс. человек, в то время как мариупольцев в 80 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что речница ОК Юг Наталья Гуменюк отреагировала на участившиеся в Мелитополе взрывы. По ее словам, это подготовка ВСУ к долгожданному наступлению.

Также "Комментарии" писали о "Русском добровольческом корпусе" Украины, который заявил, что зашел в Брянскую область. Утром губернатор Брянской области сообщал, что российские силы якобы отразили атаку украинской диверсионной группы. Однако РДК отреагировали и объяснили, что пришли пообщаться с местными жителями и вручили им листовки.