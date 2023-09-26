Россияне планировали обмануть украинских военных: им помешал оператор дрона (ВИДЕО)

Украина и Россия используют разные тактические шаги, чтобы ослабить позиции соперников. Одним из таких методов есть надувные приманки. Подобный случай зафиксировал украинский оператор дронов, заметил надувные российские танки Т-72.



Оператор БПЛА зафиксировал надувные макеты танков. Фото из открытых источников

Основной задачей надувных макетов является убедить армию противника в подлинности военной техники и заставить его использовать ценные боеприпасы. Кроме того, так можно получить информацию, откуда произошел огонь и нанести ответный контрудар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В соцсети попала запись, как украинский оператор БПЛА разоблачил российскую засаду. Дрон пролетел над кустами, в которых были размещены три надувных макета советских танков Т-72, ​​которые часто использовались оккупантами в войне с Украиной. Посмотреть видео с фронта, на котором зафиксированы надувные танки армии РФ можно ниже:

Благодаря действиям украинского оператора БПЛА, ВСУ не стали атаковать фейковые позиции россиян. Таким образом, украинская армия сохранила ценные боеприпасы, а также не разоблачила свои позиции для российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Украины обнародовало запись, которая зафиксировала дуэль между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров. На видео украинский танк более старой модели производит несколько точных выстрелов по российской тяжелой технике.

Также "Комментарии" писали, что Украина в сентябре получила мощное оружие от США, о котором было объявлено еще в начале года. Соединенные Штаты предоставили Украине свои танки M1 Abrams, обладающие высокими характеристиками для атаки и защиты.