Россияне перебрасывают в Крым катера сухопутным путем: партизаны рассказали, чего боятся оккупанты

Российские захватчики из-за страха перед морскими дронами перебрасывают боевые катера сухопутными путями. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЭШ".

Оккупанты. Фото: из открытых источников

"Во время разведывательного задания агент "АТЕШ" зафиксировал переброску боевых катеров типа "Раптор". Они были переброшены по трассе "Н06" в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма", — сообщает пресс-служба.

Как пишет "АТЕШ", вскоре в Черном море вряд ли останется безопасное место для российских террористов.

В частности, один из агентов обнаружил базу россиян на въезде в Бахчисарай — 44.74399, 33.82226. Террористы плохо замаскировали свои КАМАЗы.

"Ждите привет", — заинтриговали в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму.

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