После двух поражений в Украине, российские подразделения заменят "Вагнер" в Бахмуте - военный ВСУ

Российские элитные десантные подразделения, которые захватывали Киевскую и воевали в Херсонской области, передислоцируются на восток Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети экс-командира полка АЗОВ и нынешнего майора ВСУ Максима Жоріна.



Украинский военный Максим Жорин. Фото из открытых источников

Жорін утверждает, что на Бахмутское направление отправляют российские элитные подразделения, которые уже не в первый раз встречают украинские военные. По словам майора ВСУ, это те же подразделения, которые сделали жест "доброй воли" в Киевские области, когда покинули территорию Украины. Их перебросили на юг Украины, откуда они убегали после освобождения части Херсонщины.

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"Сейчас подразделение возобновили, доукомплектовали и отправили сюда. Ждем новой встречи, которая, надеюсь, будет для них уже последней", — пишет Максим Жорін.

Жорін сообщает, что наемники из ППК "Вагнер" уходят из Бахмута и "стараются как можно скорее передать свои позиции". По мнению украинского военного, причиной таких действий вагнеровцев является то, что из-за российских атак в городе не осталось нормальных позиций. Кроме того, на подступах к Бахмуту бойцы ВСУ пытаются захватить высоты и таким образом закрыть город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указывает на перемещение российских войск на востоке Украины. Согласно их анализу вагнеровцы покидают Бахмут, а на их место направляются регулярные войска армии РФ.

Также "Комментарии" писали, что ПИК "Вагнер" проводит международную кампанию в западных соцсетях Twitter и Facebook для привлечения добровольцев.