Россияне опубликовали видео уничтожение первого танка Abrams: реакция украинских военных

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Slava Kot
Россияне распространяют в сети видео, на котором, как они утверждают, было показано уничтожение первого американского танка Abrams в Украине. На возможную потерю танка "Абрамс" отреагировали украинские военные.
Американский танк Abrams. Фото из открытых источников
Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Бунятов Станислав заявил, что американские танки – это обычная техника, которая может быть повреждена и уничтожена.
Другой украинский военный с позывным "Алекс" также указывает, что к подбитию первого танка Abrams нужно относиться как к уничтожению любой другой техники на войне.
Отметим, что официальное подтверждение об уничтожении американского танка Abrams не поступало от Генштаба ВСУ и Минобороны РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось первое видео боевого применения танка "Абрамс" на войне в Украине. На опубликованном видео от Генерального штаба ВСУ американский танк нанес удары по позициям россиян в Донецкой области.
Также "Комментарии" писали, что появилась реакция украинского военного, прокомментировавшего заявление президента Владимира Зеленского о потерях Украины на войне.
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