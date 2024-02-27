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Россияне опубликовали видео уничтожение первого танка Abrams: реакция украинских военных

Украинские военные отреагировали на возможное уничтожение первого американского танка Абрамс на войне в Украине.

сегодня, 09:45 comments1562
Автор:
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Slava Kot
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Россияне распространяют в сети видео, на котором, как они утверждают, было показано уничтожение первого американского танка Abrams в Украине. На возможную потерю танка "Абрамс" отреагировали украинские военные.

Россияне опубликовали видео уничтожение первого танка Abrams: реакция украинских военных

Американский танк Abrams. Фото из открытых источников

Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Бунятов Станислав заявил, что американские танки – это обычная техника, которая может быть повреждена и уничтожена.

"Абрамс был уничтожен? Обычная техника, которая также может быть уничтожена беспилотником, преимущество этой модификации — огневая мощь, а не защита", — пишет военный.

Другой украинский военный с позывным "Алекс" также указывает, что к подбитию первого танка Abrams нужно относиться как к уничтожению любой другой техники на войне.

"Боже, подбили Абрамс, какая трагедия… это через 5 месяцев после того, как они заехали к нам, хочу напомнить, что они уже в октябре регулярно работали на Авдосе, но подбили только сейчас", — пишет лейтенант ВСУ и добавляет, "напомнить, сколько мы забомбили Т-90 начиная с первого дня их нахождения в Украине?".

Отметим, что официальное подтверждение об уничтожении американского танка Abrams не поступало от Генштаба ВСУ и Минобороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось первое видео боевого применения танка "Абрамс" на войне в Украине. На опубликованном видео от Генерального штаба ВСУ американский танк нанес удары по позициям россиян в Донецкой области.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция украинского военного, прокомментировавшего заявление президента Владимира Зеленского о потерях Украины на войне.




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Источник: https://t.me/stanislav_osman/5043
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