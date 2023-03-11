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Россияне обстреляли Херсон, а в Славянске – мощный взрыв: подробности

Россияне обстреляли Херсон, три человека погибли

сегодня, 13:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска сегодня, 11 марта обстреляли Херсон, из-за чего погибли по меньшей мере три человека. Тем временем в Славянске Донецкой области раздался сильный взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне обстреляли Херсон, а в Славянске – мощный взрыв: подробности

Обстрел Херсона. Фото: из открытых источников

Как сообщил глава ОВА, Херсон сегодня с утра под вражеским огнем российской армии.


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"Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое – ранены. Работа экстренных служб продолжается", — сообщил Прокудин.

Глава Херсонщины добавил, что из-за попадания снаряда горит автомобиль, спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела.

Между тем, в пабликах сообщают о мощном взрыве в городе Славянск Донецкой области. Впрочем, официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе от властей не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники активно готовятся к контрнаступательным операциям, активная фаза которых может начаться уже через два месяца. Об этом в интервью изданию "La Stampa" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны считают, что РФ организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/olexandrprokudin/99
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