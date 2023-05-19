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Россияне нанесли удары по родному городу Зеленского

Враг Украины продолжает атаковать гражданское население. Россияне нанесли ночные удары по Кривому Рогу.

сегодня, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Россияне нанесли удары по родному городу Зеленского

Россия нанесла удары по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Ночью 19 мая Россия в очередной раз провела атаку на украинские мирные города и поселки. В этот раз взрывы и разрушения зафиксировали в Кривом Роге – родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.


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По словам Сергея Лысака в городе Кривой Рог раздалось несколько взрывов в ночное время суток. Российские атаки нанесли удар по частному промышленному предприятию. Существуют значительные разрушения промышленного помещения, а также уничтоженное оборудование внутри цехов. Кроме того, в результате взрывов начался пожар. Также из-за атаки РФ возник еще один пожар в админздании, который украинские спасатели быстро обуздали.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак указал, что в результате российской атаки есть пострадавшие.

"Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", — сообщил Лысак.

Россия в мае резко усилила свои атаки на территории Украины. 19 мая работа ПВО также была слышна в Киеве, Львове и других городах Украины. Генштаб сообщил, что украинские военные сбили три из шести крылатых ракет и 16 из 22 российских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал три причины увеличения интенсивности ракетных атак России по территории Украины, наблюдаемой в мае.

Также "Комментарии" писал, что британский министр обороны сообщил, использует ли Украина дальнобойные ракеты Storm Shadow, ранее предоставленные Великобританией.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/4705
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