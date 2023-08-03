Россияне начинают отступать под давлением ВСУ: СМИ узнали направление

На прошлой неделе украинские защитники в разы активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге, очевидно нацеленными на города в Запорожской области: Мелитополь у Азовского моря и Бердянск на востоке на Азовском побережье. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что украинская армия продолжает двигаться по тому плану, который был согласован раньше, а именно – расчищая себе путь, продавливая российские оборонные позиции, изматывая россиян в обороне.

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Западный чиновник, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, заявил, что у россиян уже есть серьезные трудности, ведь войска перенапряжены, к тому же оккупанты потеряли логистические связки, на которые могли рассчитывать ранее. есть у оккупационных войск также проблемы со снабжением, техникой и личным составом.

Генерал ВВС в отставке Филип Бридлав, который ранее был главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, заявил, что его прогноз не изменился и он, как раньше уверен в том, что украинская армия поставит Россию в невыгодное положение. По его словам, союзники Украины видят, что украинцы сумели начать использовать тактику. которая приносит им результат. Это заставляет россиян отступать из ранее захваченных позиций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление украинской армии будет довольно тяжелым и длительным. Однако США будут и дальше поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.



