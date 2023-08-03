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Украинские военные отказались от тактики США во время контрнаступления - СМИ

Военное руководство Украины изменило тактику ведения боя против российских войск.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Первые несколько недель контрнаступления не принесли хороших результатов для украинской армии, обученной и вооруженной США и другими союзниками. Таким образом, украинские военные отказываются от западной тактики во время контрнаступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Украинские военные отказались от тактики США во время контрнаступления - СМИ

Украинские военные. Фото из открытых источников

NY Times указывает, что украинские военные получили западную технику и должны были стать авангардом большого штурма на российские позиции. Однако ВСУ застряли на плотно заминированных полях и сильно укрепленных позициях россиян, постоянно атакующих артиллерией и подключающих авиацию.


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Аналитики и официальные лица США указывают, что теперь прошедшие западное обучение бригады военных меняют свою тактику. Вместо штурма со современной западной техникой по обстреливаемым артиллерийским огнем минным полям, украинские военные сосредотачиваются на истощении российских позиций с помощью артиллерийских ударов и ракет большой дальности.

NY Times приходит к выводу, что сложная подготовка украинских бойцов для военных маневров не дала украинцам преимущества перед российской артиллерией, поэтому ВСУ начали делать то, что у них получается лучше всего – истощать армию РФ. ВСУ наращивает войска на юге, а вторая волна, обученная на Западе, начинает небольшие атаки, чтобы пробить российские линии обороны.

"Само контрнаступление не провалилось, это затянется на несколько месяцев до осени", – сказал аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман.

По его словам, ошибка Запада заключалась в том, что союзники Украины надеялись за несколько месяцев превратить украинских бойцов в качественно подготовленную армию, которая могла бы противостоять мощной обороне россиян, а не сосредоточились на лучшем способе введения войны, которые знают украинцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад совершил ошибки во время подготовки ВСУ к контрнаступлению.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, когда ожидать существенных изменений в контрнаступлении ВСУ.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/08/02/us/politics/ukraine-troops-counteroffensive-training.html
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