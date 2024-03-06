Россияне на бронемашине переехали машину с русскими солдатами (ВИДЕО)



















Неожиданный инцидент зафиксировал украинский дрон в нескольких километрах от Авдеевки Донецкой области. По трассе в сторону Авдеевки ехало две российских БМП, и одна из этих бронемашин наехала российский УАЗ-452, что двигался на встречу.



Российская БМП переехала российский автомобиль. Скриншот с видео

Пользуясь темной порой суток две русские бронемашины с отключенными опознавательными знаками двигались в сторону Авдеевки. На встречу им ехал российский УАЗ-452, который также предпочитал двигаться по дороге с выключенными фарами. Такие действия стали закончены трагически для членов экипажа российского УАЗ-452, который также называют "Буханка" или "Таблетка".

Видео инцидента зафиксировал украинский дрон, оборудованный камерами для съемки ночью.

Вероятно, из-за отсутствия света, оборудования ночного видения и плохой связи российская БМП не заметила автомобиль напротив и переехала его.



Отметим, что переехав автомобиль, российский бронетранспортер остановился и немного съехал с дороги, однако потом вернулся и поехал дальше. Вторая БМП, следовавшая за первой также не обратила внимания на переехавший российский автомобиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский Abrams атаковал позиции россиян. Появилось первое видео применения американского танка в бою на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные на фронте взорвали оборудование Илона Маска. Бойцы на фронте обнаружили местонахождение российских терминалов Starlink и нанесли по ним удар беспилотником. Соответствующее видео позже попало в сеть. Сам Маск отрицает, что его компания передает России терминалы Starlink.