Россияне массово повторили ошибку украинцев: это им дорого стоило

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Slava Kot
Россия долгое время не могла осознать ошибку своей танковой стратегии, приведшей к огромным потерям армии РФ. Тем более эту ошибку уже совершала Украина, однако быстро исправила ситуацию, утверждает аналитик Институт изучения войны Райли Бейли.
Танковая колонна. Фото из открытых источников
Бейли рассказал о тактике развертывания танков большими группами, которую аналитик назвал "бронированной колонной". Ее цель состояла в том, чтобы пробить вражеские линии. Но эти колонны особенно легко обнаружить и обезвредить, поскольку группа танков обычно двигается по открытой местности, а дроны постоянно наблюдают за ситуацией.
Аналитик указывает на огромные потери России в Авдеевке, где, по данным американской разведки, было уничтожено более 220 танков и 1300 солдат РФ с начала октября. И только в последние недели россияне решили атаковать пехотой Авдеевку, потеряв до этого множество танков. По словам Бейли, это было изменение тактики, которую Украина сделала еще в начале летнего контрнаступления, когда понесла значительные потери.
Эксперт напомнил, что в первые дни летнего контрнаступления украинцы попытались использовать колонны тяжелой техники для атаки, однако в сети стали распространяться кадры уничтоженного западного оружия. Тогда некоторые официальные представители США утверждали, что Украина потеряла около 20% поставок за две недели.
После этого сообщения о массовых потерях украинских танков и другой тяжелой техники больше не поступали. В то время как Россия неоднократно совершала эту ошибку в Авдеевке, где понесла потери, восстановилась, перегруппировалась, а затем повторила атаку с еще большими потерями.
Россияне только в конце декабря начали делать что-то похожее, что делали украинцы и это, несмотря на то, что армия РФ имела подобный опыт еще в начале войны с танковыми колоннами.
Бейли считает, что Россия может снова пойти колоннами тяжелой техники в атаку, когда ударят морозы и земля станет более проходимой для танков и бронетехники.
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