Россияне массово повторили ошибку украинцев: это им дорого стоило

Россия долгое время не могла осознать ошибку своей танковой стратегии, приведшей к огромным потерям армии РФ. Тем более эту ошибку уже совершала Украина, однако быстро исправила ситуацию, утверждает аналитик Институт изучения войны Райли Бейли.



Танковая колонна. Фото из открытых источников

Бейли рассказал о тактике развертывания танков большими группами, которую аналитик назвал "бронированной колонной". Ее цель состояла в том, чтобы пробить вражеские линии. Но эти колонны особенно легко обнаружить и обезвредить, поскольку группа танков обычно двигается по открытой местности, а дроны постоянно наблюдают за ситуацией.

Аналитик указывает на огромные потери России в Авдеевке, где, по данным американской разведки, было уничтожено более 220 танков и 1300 солдат РФ с начала октября. И только в последние недели россияне решили атаковать пехотой Авдеевку, потеряв до этого множество танков. По словам Бейли, это было изменение тактики, которую Украина сделала еще в начале летнего контрнаступления, когда понесла значительные потери.

Эксперт напомнил, что в первые дни летнего контрнаступления украинцы попытались использовать колонны тяжелой техники для атаки, однако в сети стали распространяться кадры уничтоженного западного оружия. Тогда некоторые официальные представители США утверждали, что Украина потеряла около 20% поставок за две недели.

"Но украинцы быстро поняли, что это не будет успешным, что эти механизированные атаки на подготовленные российские оборонные позиции действительно не дадут им захватить территории. Украина изменила тактику и начала полагаться на комбинацию небольших групп пехоты и смеси пехоты с меньшей поддержкой бронетехники для предотвращения потерь техники", — объясняет аналитик с Института изучения войны в издании Insider

После этого сообщения о массовых потерях украинских танков и другой тяжелой техники больше не поступали. В то время как Россия неоднократно совершала эту ошибку в Авдеевке, где понесла потери, восстановилась, перегруппировалась, а затем повторила атаку с еще большими потерями.

"Россия потеряла гораздо больше личного состава, гораздо больше бронетехники во время этой волны нападений, чем в первый раз", – считает Райли Бейли.

Россияне только в конце декабря начали делать что-то похожее, что делали украинцы и это, несмотря на то, что армия РФ имела подобный опыт еще в начале войны с танковыми колоннами.

"Российские войска, очевидно, видели, как украинцы совершили этот переход во время контрнаступления, и это дало результаты. Но они не усвоили этого, и они также не учатся на своих ошибках", — говорит эксперт.

Бейли считает, что Россия может снова пойти колоннами тяжелой техники в атаку, когда ударят морозы и земля станет более проходимой для танков и бронетехники.

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