Россияне КАБами ударили по мосту и жилым домам в Херсоне: детали

Российские захватнические войска вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден мост к одному из микрорайонов. Об этом говорится в сообщении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Удар по мосту в Херсоне. Фото: из открытых источников

"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка", — сказано в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших. Отмечается, что детали будут обнародованы позже.

Это уже вторая атака на Херсон за сутки. Противник утром 2 августа также обстреливал Херсон. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

Читайте также на портале "Комментарии" — 23 июля, военные армии РФ атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерийским оружием, в том числе реактивным, и беспилотниками разного типа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой областью бесполетной зоны. Такое мнение высказал блогер, журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Ранее "Комментарии" писали – вражеские войска не прекращают обстрелы территории Украины, прикрываясь якобы военными целями и заявляя об иностранных наемниках. Об очередной попытке оккупантов отбелиться рассказали в Центре противодействия дезинформации.



