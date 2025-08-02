Ущерб для России будет колоссальный: к какому решению созрел Трамп

Президент США Дональд Трамп внутренне уже дозрел до идеи создания над западной частью Украины и Одессой областью бесполетной зоны. Такое мнение высказал блогер, журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, создание бесполетной зоны над частью регионов Украины не потребует уничтожения российских самолетов. Сбивать придется только дроны и ракеты.

"Направить свои истребители, чтобы бороться с американскими или натовскими в небе над Украиной, Путин не может, так как они туда просто не долетят – будут сбиты украинской ПВО. То есть США вместе с союзниками запросто могут организовать такую зону, не рискуя жизнями своих летчиков и не рискуя нарваться на эскалацию, сбив российский самолет", – отметил Иван Яковина.

При этом он добавляет, что риска для западных партнеров Украины практически никакого, но вот ущерб для России был бы колоссальным, так как под "зонтиком" бесполетной зоны Украина могла бы резко нарастить свои промышленные, логистические, мобилизационные и энергетические возможности.

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Глава Белого дома подтвердил свои намерения ужесточить санкции против России. При этом Трамп считает, что Путин уже знает, как обходить новые ограничения.

При этом Дональд Трамп удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

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