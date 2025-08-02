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Трамп раскрыл новые планы Путина по Украине

Президент США считает, что Путин все еще верит, что может захватить всю Украину

2 августа 2025, 09:24
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью программе "Finnerty" сделал президент США Дональд Трамп.

Трамп раскрыл новые планы Путина по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подтвердил свои намерения ужесточить санкции против России. При этом Трамп считает, что Путин уже знает, как обходить новые ограничения.

При этом Дональд Трамп удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину — ред.). Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Действительно ли это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не брать во внимание выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – за полгода президентства у Трампа есть два прокола: один из них напрямую касается Украины.




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Источник: https://www.newsmax.com/newsmax-tv/donald-trump-russia-nuclear-subs/2025/08/01/id/1221016/
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