Трамп раскрыл новые планы Путина по Украине

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, но ему будет трудно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью программе "Finnerty" сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подтвердил свои намерения ужесточить санкции против России. При этом Трамп считает, что Путин уже знает, как обходить новые ограничения.

При этом Дональд Трамп удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры, в ходе которых мы могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все (Украину — ред.). Трижды все получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить все. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", — заявил Дональд Трамп.

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