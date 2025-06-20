Оккупанты "нашли" законные цели в Херсоне: какие реальные намерения врага

Вражеские войска не прекращают обстрелы территории Украины, прикрываясь якобы военными целями и заявляя об иностранных наемниках. Об очередной попытке оккупантов отбелиться рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, враг пытается придумать оправдание террористическому удару по зданию Херсонской ОВА, которое враг уничтожил 5 июня. Отмечается, глава оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что здание было законной военной целью. Якобы в подвале здания был пункт управления БПЛА и так называемые иностранные наемники.

В Центре подчеркнули, что такие заявления — это типичные оправдания российской пропаганды. К таким “объяснениям” в России прибегают после каждого жесткого удара по гражданским объектам. Эти оправдания не имеют ничего общего с реальностью. В Центре объяснили, что здание Херсонской ОВА, в которую попали двумя КАБами, уже давно не эксплуатировалось и атаковать его не было смысла. Истинная цель россиян — террор, убеждены в ЦПД.

"Враг методически терроризирует население Херсона, обстреливая город из всего имеющегося оружия и устраивая "охоту" на гражданских FPV-дронами. Оправдывая такие действия придуманной военной целесообразностью, на самом деле враг стремится запугать людей и сделать Херсон непригодным для жизни", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 20 июня вражеские войска совершили очередной жестокий обстрел Украины — дронами атаковали Харьков и Одессу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности ночной массированной атаки на Одессу, Харьков и пригород.



