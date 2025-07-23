Сегодня, 23 июля, военные армии РФ атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерийским оружием, в том числе реактивным, и беспилотниками разного типа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: много погибших и раненых

По состоянию на 17:00 в результате российских атак три человека погибли и девять получили ранения.

В Херсоне оккупанты убили женщину, сбросив взрывчатку с дрона.

В селе Ромашково – двое мирных жителей погибли и двое травмировались в результате атаки на автомобиль FPV-дрона.

Также в результате дроновых атак в селе Зоровка пострадали двое несовершеннолетних детей. В Херсоне – двое взрослых.

Еще трое гражданских в областном центре, Ингульце и Белозерке пострадали в результате артиллерийских обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, передает портал "Комментарии".

Отмечается, что военный погиб в ДТП. Известно, что полковник полиции Максим Александрович Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Активно участвовал в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины. Впоследствии с 2015 проходил службу в подразделении Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, где неоднократно принимал участие в специальных оперативно-боевых мероприятиях в зоне АТО и во время полномасштабной войны с РФ. С июля 2023 занимал должность первого заместителя командира бригады. Под его руководством было проведено немало штурмовых операций.

С сентября 2024 года – командир бригады "Лють". Под его руководством Воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении. Прошли самые жестокие бои и не отдали врагу без боя ни одного метра нашей земли.

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, медалью "За военную службу Украины", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест", а также дважды награжден отличием "Огнестрельное оружие".