Россияне еще больше оттеснили ВСУ в Курской области: обновленная карта

Российские войска продвинулись в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа 30 октября. Сообщается, что в Глушковском районе действуют подразделения 106-й дивизии ВДВ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курской области украинские военные, скорее всего, проводят контратакующие действия, разбивая планы россиян по вытеснению противника. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники обновили данные, назвав потери российских вояк в Курской области. В частности, ВСУ удалось взять в плен больше 700 российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что с начала Курской операции Россия потеряла 17 819 военных, среди них: безвозвратные – 6662; санитарные – 10446; пленные – 711. Кроме того, украинские военные уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Ранее "Комментарии" писали – украинские десантники показали так называемую "дорогу смерти" в Курской области. Дорога усеяна уничтоженной российской техникой. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.