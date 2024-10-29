ВСУ пошли в контратаку: в США показали карту о ситуации в Курской области

В Курской области украинские военные, скорее всего, проводят контратакующие действия, разбивая планы россиян по вытеснению противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, 28 октября шли бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский источник утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись в Новоивановку, но в ISW не нашли подтверждения.

Также российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что ВСУ осуществили контратаку вблизи Кремяного, Нижнего Клина, Новоивановки, Александрии, Любимовки, Дарьино, Русской Конопельки и Плехово.

Связанный с Кремлем "военкор" рассказал, что заявления российских источников о том, что ВСУ отбили Дарьино — не подтверждены.

28 октября бои продолжались западнее основного "украинского плацдарма" в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блогер утверждал, что ВСУ будто бы неудачно атаковали вблизи Нового Пути, а другой "военкор" рассказывал, что войска РФ не полностью вытеснили украинские силы из этого населенного пункта.

Украинские источники сообщили 28 октября, что ВСУ провели механизированный штурм с использованием не менее трех единиц бронетехники к востоку от Нового Пути.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 октября заявил, что войска РФ, ФСБ и Росгвардия якобы отразили атаку "группы лиц", пытавшихся пересечь российско-украинскую границу вблизи Манева Климовского района Брянской области.

А 28 октября в ФСБ выступили с подобным заявлением, назвав участников "диверсионно-разведывательной группой".

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